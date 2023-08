Autovelox e telelaser, controlli a tappeto della polizia stradale: pioggia di multe

Controlli a tappeto della polizia stradale di Perugia, Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago lungo le superstrade dell'Umbria. Gli agenti hanno rilevato 152 infrazioni per superamento dei limiti di velocità e accertato 289 infrazioni al Codice della Strada. Controllati anche i mezzi pensati, con 32 multe elevate dai poliziotti. Sono 17, invece, le multe per il mancato rispetto delle norme sull’utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini.