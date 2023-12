Cade dall'impalcatura mentre sta lavorando, grave un operaio di 41 anni

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia un operaio di 41 anni, precipitato da un'impalcatura dove stava lavorando. L'incidente si è verificato in un cantiere a Mugnano. Sul posto oltre la polizia anche il personale del gabinetto provinciale della scientifica e personale specializzato della Usl 1. Il 41enne è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia dove si trova ricoverato in codice rosso.

Sono in corso gli accertamenti del personale della Polizia di Stato, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.