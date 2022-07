L'antica abbazia di Mugnano cade a Perugia, ma non c'è una soluzione: lettera al Sovrano Militare Ordine di Malta

L’antica Abbazia benedettina di Mugnano - millenaria - nel centro di Mugnano, sta letteralmente cadendo in rovina. E nonostane l'impegno del consiglio comunale e della Giunta non si riesce a trovare una soluzione come è emerso dalla discussione in commissione comunale dopo la presentazione dell'ordine del giorno del Partito Democratico finalizzato a salvare la struttura storia. La proposta Pd prevede una collaborazione con i soggetti proprietari dell’immobile e con i soggetti potenzialmente interessati alla struttura (Ater, Fai) per strappare al degrado e all’incuria l’ex monastero e dargli così una nuova destinazione e un nuovo utilizzo, cioè una nuova vita.

L’assessore Leonardo Varasano ha riferito che era già stato attivato un dialogo sulla questione un anno e mezzo fa con il Sovrano ordine di Malta grazie ad una sollecitazione da parte della proloco di Mugnano che segnalava lo stato di degrado e pericolo dell’abbazia. In occasione degli incontri con l’ordine di Malta, proprietario del bene, sono emerse difficoltà nel procedere all’intervento sia per motivi economici che burocratici interni. In virtù dell’odg, se approvato, si cercherà di amplificare questa interlocuzione, sollecitando ulteriormente la messa in sicurezza dell’abbazia.

Il Prof. Jacopo Caucci Von Saucken Cavaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta, sezione di Perugia, ha riferito che alcuni anni fa si è tentato di vendere il bene ma senza esito. Lo stesso dicasi per la possibilità di procedere ad una riqualificazione tramite bonus 110%, venuta a cadere non essendo prevista per enti come l’ordine di Malta.

I problemi della struttura sono ben noti alla delegazione di Perugia del sovrano ordine; tuttavia – ha spiegato Caucci – la competenza spetta per l’immobile al Gran Magistero, avente sede a Roma. Per questo Caucci ha suggerito al Comune di Perugia di trasmettere una lettera ufficiale alla delegazione di Perugia in cui si chiede all’ordine di Malta di farsi carico della questione dell’abbazia, affinché la missiva poi possa essere trasmessa al Gran Magistero a Roma.

In conclusione di dibattito l’atto è stato rinviato alla prossima seduta per ulteriori audizioni.