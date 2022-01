Mucca in fuga dal Subasio arriva in città ad Assisi: 24 ore di latitanza, con le corna danneggia auto dei soccorritori

Mucca in fuga dalla montagna alla città. Accade ad Assisi dove, dopo le segnalazioni, è entrata in campo una vera e propria task-force formata da i vigili del fuoco, carabinieri forestali e tecnici comunale. Obiettivo catturare il bovino e riportarlo dal suo allevatore sul Subasio. La vicenda ha scatenato ovviamente curiosità e ilarità dal momento che l’animale è stato avvistato, a partire da domenica sera, nella parte alta della città fino a spingersi allo stadio degli Ulivi. La mucca per un giorno intero è riuscita a restare libera ma alla fine è stata individuata e catturata dai Vigili del fuoco.

Altra curiosità: l'animale ha opposto resistenza e si è scagliato contro il mezzo dei soccorritori danneggiandolo con le appuntite corna. I carabinieri forestali hanno provveduto a denunciare e sanzionare il gestore dell’allevamento da cui la mucca è scappata per il reato di omessa custodia e malgoverno degli animali. Gli uffici comunali, su istanza del sindaco in qualità di presidente dell’Associazione dei comuni del Parco, hanno chiesto alla Regione la documentazione relativa al contratto di affitto stipulato con il gestore dell’allevamento per capire i termini dell’accordo e soprattutto eventuali violazioni nella cura e custodia degli animali.

“Purtroppo – ha affermato il sindaco Stefania Proietti - si sono verificati diversi episodi riguardanti gli animali che vivono sulla cima del Subasio, che ci fanno ritenere che la situazione debba essere adeguatamente attenzionata, a salvaguardia del sito protetto ma soprattutto della cura degli animali stessi. Ora che il Comune di Assisi ha assunto il ruolo di ente gestore del parco, faremo ogni verifica del caso al fine di accettarci che gli animali siano custoditi con ogni doverosa cura.”