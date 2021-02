Movimenti commerciali all’Elce. Si sposta la storica cartolibreria “L’Erba Voglio”. La notizia appare sul vetro della corrente sede, in via Annibale Vecchi. Il negozio fu fondato dalla madre dell’attuale gestore, Valentina Costantini, che ne ha ereditato la titolarità. Svolge un servizio efficiente che include la vendita di ogni tipo di accessori di cartoleria per la scuola. Ma non solo scolastico: infatti, nel suo piccolo spazio, è anche libreria in cui non mancano i titoli più importanti.

E poi i gadget. La vetrina grande offre un notevole assortimento di oggettistica di gusto per fare un regalo in ogni occasione di riguardo, per grandi e piccoli. Tanto che i giocattoli sono sempre quanto di meglio, anche in termini di sicurezza, può offrire il mercato. Il trasferimento avviene in locali non lontani da lì. Per l’esattezza, al civico 58C della stessa strada, a buon diritto ritenuta il “corso dell’Elce”.

Nella nuova sede, l’Erba Voglio continuerà a svolgere il proprio servizio a favore degli alunni della vicina scuola media Leonardo da Vinci, oltre che della elementare Enzo Valentini e delle classi ospitate presso il Palazzo della Provincia. Una posizione strategica significativa. Auguriamo buon lavoro a Valentina, nel ricordo affettuoso della sua cara mamma, persona di rara gentilezza e affabilità, che troppo presto se n’è andata da questo mondo.