Movida violenta, sospese dieci licenze dall'inizio dell'anno

Da 4 a 10. I provvedimenti di sospensione delle attività d pubblici esercizi aumentano di oltre il doppio. A guardare i numeri del 2019 e del 2022, senza consideraere il 2020 e il 2021 alle prese con le restrizioni della pandemia, la differenza è importante. Sono aumentati i controlli, ha sottolineato il dirigente della divisione di polizia amministrativa e sociale, e dell'anticrimine, Alessandro Drago, presentando i dati dell'attività svolta dagli uffici della questura. Come si è fatta più forte la volontà, il desiderio, di tornare a quella normalità a lungo menomata per forze di causa maggiore. E la voglia di uscire, di incontrare persone, di fare festa si scontra sempre più frequentemente con gli eccessi. Eccessi che si traducono in risse o liti. E che possono degenerare, come è successo a Città della Pieve, in violenze sessuali (stando a quanto contestato al gestore del locale).

Dieci i provvedimenti emessi finora dal questore Giuseppe Bellassai: tre sono stati indirizzati a bar, 2 a discoteche, altrettanti a esercizi di vicinato e a circoli privati. Misure prese in seguito a episodi violenti o pericolosi per la sicurezza pubblica, ma anche in forma preventiva nel caso di frequentazioni potenzialmente a rischio che possono trasformare un luogo in ritrovo abituale di pregiudicati.

Contestualmente alle sospensioni delle licenze, sono stati emessi 43 daspo urbani, ovvero divieti di ingresso in determinati esercizi o locali pubblici. Tra le altre attività effettuate dalla divisione di polizia amministrativa e sociale sono da sottolineare i 1000 controlli effettuati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; il monitoraggio all’interno delle sale giochi e salae scommesse – 100 sono state sottoposte a verifica - e, infine, gli 8 istituti di vigilanza privata sottoposti a controllo.

Per quanto riguarda i controlli sulla detenzione di armi e munizioni, gli uomi della divisione amministrativa hanno ritirato 840 armi, di cui 600 in via definitiva.