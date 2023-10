Perugia, un'altra notte di follia in centro e al luna park tra feriti in risse e ubriachi caduti a terra

Un’altra notte di follia in centro storico e al luna park di Pian di Massiano, tra risse, alcol, musica a tutto volume, schiamazzi (anche con il megafono).

Iniziamo da Pian di Massiano, dove le ambulanze di servizio hanno avuto molto da fare con almeno cinque interventi di giovani con ferite dovute a risse o per cadute dopo aver bevuto birra e altri alcolici.

Tutti giovani che sono stati portati al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia con almeno quattro codici rossi dovuti a ferite da risse e cadute, con volti tumefatti, nasi rotti, sangue sul volto, appesantendo il lavoro del personale sanitario in servizio.

Secondo alcune testimonianze, almeno due ragazzi sono saliti sull'ambulanza e sono stati scortati dalla Polizia e dalla Guardia di finanza fino all’ospedale.

In centro storico si potrebbe dire che non e’ stato un sabato sera diverso dal solito: auto parcheggiate ovunque, anche in zone a strisce gialle, bivacchi di giovani nei vicoli a consumare droga e alcol, trasformando le vie in toilette, ascoltando musica dalle casse collegate al cellulare, sparando decibel fino alle 4 di mattina (come testimoniato da alcuni turisti rimasti svegli fino a quell’ora nelle loro stanza di un b&b in corso Vannucci).

Per fare ancora maggior rumore, infine, e’ stato segnalato anche un gruppetto che ha festeggiato con un megafono, a notte fonda, cantando e manifestando nel cuore dell’acropoli.