Tra vicoli sporchi e proteste dei residenti, così si sveglia il centro storico di Perugia

Le foto di via Volte della Pace questa mattina alle ore 8, testimoniano l'utilizzo del centro storico come discarica, come toilette, come luogo in cui tutto è permesso. Puntualmente riceviamo le proteste e le testimonianze dei residenti del centro storico. Con altrettanta precisione riceviamo i commenti di chi ritiene che il centro per restare vivo abbia bisogno di persone in giro (è logico) e che se i residenti si lamentano, dovrebbero andare a vivere da un'altra parte.

Queste foto, però, ci dicono che il centro viene usato spesso male. I residenti si lamentano per il rumore quando questo è oltre il normale orario di sopportazione. A mezzanotte è ancora comprensibile, ma nessuno ha piacere di sentire urla e schiamazzi alle 3 di notte.

Come nessuno ha piacere di trovare, la mattina, davanti alla porta di casa, urina e vomito, fazzoletti usati e bottiglie di birra o vino, vuote. Se accadesso davanti al cancello di una villa o nell'androne di un palazzo di Madonna Alta o San Sisto, non sarebbe la stessa cosa?

Divertimento sì, vitalità del centro anche, ma nel rispetto di chi ci vive e, magari, la notte, vorrebbe dormire. E la mattina non dovrebbe essere costretto a schivare la sporcizia e il degrado.

