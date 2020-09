Investigatori privati per filmare e scovare chi commette reati durante le movimentate notti perugine in centro storico

Gli episodi che avvengono la sera in centro storico, nel fine settimana soprattutto, e che arrecano tanti disagi ai residenti sono configurabile, per buona parte, come reato. Ed è in tal senso che un gruppo di residenti di Porta Sole e vie limitrofe, ha deciso di dare mandato all’avvocato Michele Gambini affinché venga incaricata un’agenzia di investigazioni private per perseguire proprio quei reati che vengono commessi tutti i fine settimana.

I comportamenti tenuti da molti giovani la sera, finora, sono stati descritti come disturbanti, rumorosi, che producono degrado, quando in realtà ci si trova di fronte a reati e a violazioni del regolamento comunale e azioni passibili di sanzione amministrativa.

Per intenderci: urinare per strada non è solo un fatto di degrado, ma è anche un reato punito dall’articolo 726 del codice penale con una sanzione pecuniaria; gli schiamazzi alle tre del mattino configura il reato di molestie o disturbo alle persone, come previsto dall’articolo 660 del codice penale; il consumo di stupefacenti è un illecito amministrativo, che comporta una segnalazione alla Prefettura con le sue conseguenze, a partire dal ritiro della patente; per le autovetture danneggiate e rigate scatta il reato di danneggiamento aggravato; lanciare bottiglie contro le finestre è reato ugualmente, se poi si colpisce qualcuno diventa anche più pesante.

L’agenzia investigativa, autorizzata a questo tipo di indagini, potrà così filmare e fotografare, con telecamere ad alta definizione che consentano di individuare il viso dei responsabili, le persone che commettono reati per poi presentare una querela, con i residenti che in qualità di persone offese.

Un primo passo in tal senso era stato fatto durante l’edizione di quest’anno di Umbria Jazz con i residenti che avevano affidato ad una compagnia di vigilanza l’incarico di sorvegliare nelle ore notturne le zone interessate dal fenomeno, riportando quelle che è sotto gli occhi di tutti: divertimento che eccede nel disturbo.

Negli ultimi giorni l’assembramento di persone nell’area tra piazza Morlacchi, piazza Danti e Porta Sole, aveva anche fatto scattare la preoccupazione per eventuali insorgenze di focolai di Coronavirus.