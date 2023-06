Città di Castello, mostra i genitali davanti alla scuola, ma è chiusa per il Covid: assolto

Mostra i genitali davanti alle finestre di una scuola chiusa per il Covid e viene assolto.

L’imputato, un 40enne difeso dall’avvocato Marco Gambuli, era accusato di atti osceni “perché stazionando nei pressi dell’ingresso principale dell’istituto scolastico liceo classico Plinio il Giovane, luogo quindi frequentato abitualmente da minori, si denudava abbassando i pantaloni e mostrando gli organi genitali”.

L’episodio è avvenuto il 27 marzo del 2021 a Città di Castello, intorno alle 14.15. nel corso dell’udienza di oggi è stato sentito come testimone un carabiniere intervenuto dopo la chiamata del bidello della scuola, confermando l’orario dei fatti, avvenuti quindi a scuola chiusa.

Il reato contestato all’uomo, infatti, è stato depenalizzato (con la sola sanzione amministrativa di competenza del prefetto), mentre l’ipotesi reato rimane valida se il luogo è frequentato da minori o sussiste il pericolo che assistano agli atti osceni.

Oltre all’orario in cui sono avvenuti i fatti, a favore dell’uomo ha deposto anche un altro elemento: a quella data la scuola, come tutte quelle in Umbria, era chiusa a causa del Coronavirus, con le lezioni che si svolgevano online.

Da qui l’assoluzione perché non c’era pericolo per i minori, in quanto non presenti.

L’imputato si è sempre giustificato sostenendo di aver avuto la necessità di espletare un bisogno fisiologico.