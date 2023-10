Trevi, si ribalta con la motozappa mentre lavoro nei campi: muore sul lavoro

Ennesimo incidente sul lavoro dopo quello dlela settimana scorsa tra Todi e Marsciano nel quale ha perso la vita un operaio travolto da un macchinario da scavo.

Un 66enne albanese è deceduto, questo pomeriggio, a Trevi, in via Bolsena, dopo essere stato travolto dalla motozappa con la quale stava lavorando in un terreno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Foligno e personale del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Intervenute anche le forze dell'ordine su disposizione della magistratura che ha aperto un fascicolo.