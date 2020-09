Assisi in lutto per la morte di Philippe Daverio, padre Fortunato: "Ciao amico e fratello"

Il mondo della cultura è in lutto per la morte di Philippe Daverio e anche Assisi piange la scomparsa del 71enne critico d'arte, che nel 2017 incantò il pubblico della città di San Francesco con le sue spiegazioni degli affreschi della Basilica Inferiore. A dare l'annuncio della sua morte, avvenuto nella notte scorsa a Milano è stata Andree Ruth Shammah, regista e direttrice del Franco Parenti, oltre che docente, saggista e ex assessore alla Cultura del capoluogo lombardo

Un ricordo commosso di Daverio arriva così da Padre Enzo Fortunato: "Caro Philippe - dice il direttore della sala stampa del Sacro Convento - desidero ricordarti con le tue parole: 'Ad Assisi per la prima volta i sentimenti umani rappresentati nell'arte. Sorrisi e lacrime, gioia e dolore'. In cielo ti divertirai con i colori del paradiso. Ciao amico e fratello".