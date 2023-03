Muore mentre lavora in un campo: inutili i soccorsi, indagini in corso

Dramma in un'azienda agricola di Castiglione del Lago. Nella mattinata di sabato 11 marzo un uomo è morto mentre lavorava in un campo. A riportare la notizia i quotidiani umbri. Il mezzo agricolo è stato sequestrato su disposizione della Procura di Perugia. A dare l’allarme i passanti che hanno subito chiamato l’ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castiglione del Lago e i vigili del fuoco. Inutili, purtroppo, i soccorsi. La salma dell'operaio è al Santa Maria della Misericordia, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per una eventuale autopsia.