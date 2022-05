Morto in ospedale, l'operazione non era iniziata e l'ago nei polmoni non è riconducibile all'intervento

L’operazione non era iniziata e l’ago trovato nel polmoni del 40enne deceduto in ospedale non è riconducibile all’operato dei due medici otorinolaringoiatri.

Per la morte di un 40enne di Perugia che si doveva sottoporre ad un intervento chirurgico al Santa Maria della Misericordia la Procura di Perugia ha disposto l’autopsia e indagato quattro medici e due infermieri.

L’uomo era entrato in sala operatoria per un intervento chirurgico a Otorinolaringoiatria il 22 aprile, prima dell’inizio dell’operazione e dopo che era stato sottoposto all’anestesia, il medico anestesista si è accorto dell’insorgere di alcune complicazioni e l’operazione è stata fermata. Dagli accertamenti è emersa la presenza di un ago, del tutto simile a quelli da insulina nei polmoni e una embolia in corso. Trasferito in Rianimazione, l’uomo è deceduto il 26 aprile.

La Procura ha disposto l’autopsia, fissata per dopo domani da parte del medico legale Massimo Lancia. I due otorini, i due anestesisti e i due infermieri indagati sono assistiti dagli avvocati Maria Bruna Pesci, Giancarlo Viti, Melissa Cogliandro, Ilario Taddei e Riccardo Fasi.

II difensore dei due otorinolaringoiatri indagati, l’avvocato Maria Bruna Pesci, ha precisato “che non può muoversi alcun appunto, seppur ipotetico, ai suoi assistiti, atteso che l'intervento chirurgico non era neppure iniziato e che la presenza dell'ago non risulta riconducibile, neanche in via meramente congetturale, al loro operato”.