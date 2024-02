Lutto per la chiesa perugina, è morto don Sandro Passerini

Lutto per la diocesi di Perugia-Città della Pieva. È morto don Sandro Passerini, già docente di religione al liceo classico Mariotti, cancelliere aggiunto e responsabile dell’Ufficio matrimoni annesso alla Cancelleria, parroco a San Sisto, poi a Solomeo.

Le esequie si svolgeranno lunedì 19 febbraio alle ore 14.45 presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo in Solomeo. Il corpo del sacerdote sarà tumulato nel cimitero di Bagnaia.

Il sindaco Andrea Romizi a nome di tutta l'Amministrazione comunale ed il consigliere Riccardo Mencaglia esprimono vivo e profondo cordoglio per la scomparsa di don Sandro Passerini. Originario di Bagnaia, già parroco di San Sisto e di Solomeo, don Sandro ha lavorato per anni negli uffici amministrativi della Diocesi di Perugia-Citta' della Pieve in qualità di responsabile dell'ufficio matrimoni. In città era noto tuttavia anche per la lunga attività di insegnante di religione in particolare presso il liceo classico Mariotti. Don Sandro Passerini è sempre stato benvoluto da tutti per i suoi modi gentili e per aver dedicato tutta la sua vita al servizio della comunità e dei giovani in particolare. Il Comune di Perugia si unisce alla comunità religiosa ed alla famiglia di Don Sandro per la grave perdita.