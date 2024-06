Morto sul lavoro, la sindaca Ferdinandi: "Sicurezza dei lavoratori nostra propriorità"

"Con profonda tristezza e commozione, esprimo a nome mio e dell'intera comunità il nostro più sentito cordoglio per la tragica perdita di Ennio Verducci, avvenuta oggi durante lo svolgimento del suo lavoro".Il cordodoglio porta la firma della neo sindaca Vittoria Ferdinandi dopo aver appreso l'incidente dove ha perso la vita il meccanico-carrozziere perugino di 59 anni che è stato investito mentre stava prestando soccorso ad un'auto in panne.

"In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Ribadiamo con fermezza il nostro impegno che sarà propositivo e concreto, sul tema la sicurezza sul lavoro, affinché tragedie come questa non abbiano più a ripetersi. La sicurezza e la dignità dei lavoratori saranno sempre la nostra priorità".