Omicidio De Paoli, i periti in aula: "Assunzione di droga più rilevante della colluttazione"

I due periti chiamati dal giudice per l’udienza preliminare a fare luce sulla morte di Samuele De Paoli hanno confermato integralmente le conclusioni della loro perizia: la vittima e Patrizia, la trans che all’anagrafe risulta essere Hudson Pinheiro Reis Duarte, hanno lottato all’interno dell’auto, nell’abitacolo il giovane dovrebbe essere morto per poi essere spostato, o trascinato, al di fuori e lasciato nel fosso accanto.

Il processo è stato rinviato al 28 settembre, alle ore 10.30 per discussione e sentenza.

“La conferma delle conclusioni da parte dei periti ci rende soddisfatti, in considerazione della ormai evidente azione difensiva da parte di Patrizia, la modesta forza usata dalla medesima nell’afferramento del collo di De Paoli e la morte definita subitanea (immediata) da Fineschi e Maiese a seguito della compressione del glomo carotideo, fatto in cui ha giocato un ruolo rilevantissimo e decisivo l’assunzione in dosi elevate di cocaina da parte di De Paoli” ha affermato l’avvocato Francesco Gatti, difensore dell’imputata.

Secondo i periti De Paoli aveva assunto una gran quantità di cocaina, che avrebbe avuto un importante ruolo causale nella morte suscitando scompensi cardiaci e sovraeccitazione. La compressione del collo esercitata dall’imputata sarebbe stata di modesta entità.

La trans Patrizia sarebbe stata colpita con un mezzo contundente, forse il bastone mai trovato, o la mano di Samuele che riporta, inoltre, le ferite “del pugile”.

La colluttazione sarebbe avvenuta tutta all’interno dell’auto, sul sedile anteriore sinistro, con Patrizia che si sarebbe trovata sotto De Paoli e la trans avrebbe afferrato al collo il giovane nel tentativo di liberarsi. I periti desumono che il corpo del giovane sia stato trasportato o trascinato dai calzini di De Paoli, lacerati sul tallone.

I familiari della vittima si sono costituiti parte civile tramite l'avvocato Marilena Mecchi.