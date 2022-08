Morte Samuele De Paoli, per la Procura non fu omicidio: chiuse le indagini

La morte di Samuele De Paoli non fu omicidio. La Procura ha notificato la conclusione delle indagini per il decesso del giovane di Bastia Umbra, trovato senza vita in un fosso a Sant'Andrea delle Fratte. Alla transessuale indagata per il delitto, gli inquirenti contestano l'omissione di soccorso, mentre l'ipotesi di omicidio, doloso e colposo, di fatto è decaduta.

Samuele De Paolis era morto durante una colluttazione con Patrizia, lite che sarebbe scaturita in conseguenza alla prestazione sessuale concordata tra i due. La morte del ragazzo risale al 28 apriel 2021.

“Prendiamo atto con soddisfazione che la Procura ha ritenuto che Patrizia si sia solo difesa e non sia responsabile della morte di Samuele De Paoli, né dolosamente, né colposamente. Rimane in piedi l’ipotesi più lieve dell’omissione di soccorso, di cui all’art. 593, 2 comma, cp, contro la quale ci difenderemo serenamente nel processo. Altro non posso dire non avendo ancora visto gli atti" ha sostenuto l'avvocato Francesco Gatti, che assiste l'indagata.

La famiglia di Samuele è assistita all'avvocato Valter Biscotti.