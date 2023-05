Lutto nel mondo dello sport di casa nostra: addio alla velocista umbra Beatrice (34 anni)

Addio alla velocista umbra Beatrice Alfinito che è scomparsa, nella tarda serata di ieri, a soli 34 anni. Beatrice - originaria dell'Altotevere - ha combattuto con tutte le sue forze contro un male spietato che nell'ultimo periodo si stava manifestando sempre più aggessivo. La triste notizia è stata data dalla Fidal che ha voluto ricordare questa ragazza - avrebbe compiuto 35 anni il prossimo luglio - che aveva vestito la maglia azzurra nel 2006 per i Mondiali juniores di Pechino. Gareggiò nei 200 metri e anche nella staffetta 4x100 correndo in prima frazione.

Si era conquistata la maglia azzurra dopo essersi messa in evidenza tra i migliori a della categoria con srrecord personali di 12.01 nei 100 e 24.35 sui 200 metri. Ma la sfortuna è stata sempre una costante per la povera Beatrice Alfinito che una serie infinita di infortuni ne ha minatto la carriera. "Alla famiglia vanno le condoglianze del presidente della FIDAL": si è ribadito dalla federazione che omaggerà nei prossi mesi la Alfinito, sia come donna che come atleta.