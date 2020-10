Perugia in lutto, addio all'ex primario e consigliere comunale Pompeo Cagini, domani i funerali

Il mondo della sanità e della politica perugina sono in lutto dopo la morte del Pompeo Cagini, pediatra, già primario del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Foligno e della divisione di Neonatologia dell’Ospedale di Perugia, nonché consigliere comunale del capoluogo dal 1990 al 1995 nelle file della DC e, dal 95 al 99 in quelle del Partito Popolare. Nel 2006 fu anche iscritto all’Albo d’oro della Città di Perugia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Esprimiamo il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera città per la scomparsa del dott. Pompeo Cagini, ricordando come egli sia stato sempre presente e attivo per la sua città – era nato nel Borgo d’Oro - non solo attraverso l’esercizio della sua professione di pediatra, ma anche con il suo impegno politico, iniziato fin da giovane con l’adesione alla FUCI Federazione Universitaria Cattolici Italiani nel 1941 e proseguito con l’elezione in Consiglio comunale per ben due mandati. Proprio nel ruolo di consigliere il dott. Cagini si è reso protagonista di molte iniziative rivolte all’assistenza all’infanzia, alla lotta alle tossicodipendenze e al disagio giovanile.” Il Comune di Perugia sarà presente con il Gonfalone alla cerimonia funebre, prevista per domani mattina (2 ottobre) alle ore 11 alla Chiesa di Elce.