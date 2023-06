Reperti non analizzati e distrutti, persone mai sentite e il mistero dell'ago mai trovato: il caso Romano passa alla Procura generale

La Procura generale di Perugia avoca il caso della morte di Nicola Romano (è il terzo caso dopo la donna costretta dal marito a portare il velo e quello della morte di Samuele Da Paoli) dopo che la Procura di Perugia ha chiesto l’archiviazione.

Secondo la famiglia del giovane, assistita dall’avvocato Barbara Romoli, trovato morto in casa il 17 agosto del 2013, presumibilmente per overdose, le indagini non furono svolte accuratamente: reperti distrutti durante le indagini (in particolare dei mozziconi di sigaretta mai analizzati e ora distrutti, ndr), buco della siringa sul braccio sinistro e l’ago non venne mai trovato, ma il giovane era mancino, testimonianze inascoltate, un’aggressione pochi giorni prima di morire, tracce di più persone nella stanza dove venne trovato morto il 26enne. Un lungo elenco di elementi che il procuratore Sergio Sottani vuole adesso approfondire.

Nel mirino della Procura generale anche la ridotta quantità di droga trovata nel corpo di Romano, insufficiente a provocare il decesso, la presenza di ragazzi nell’appartamento occupato dalla vittima la sera del decesso e il fatto che nessuno aprì la porta alla madre del giovane che bussava.

Nicola Romano venne trovato morto il 17 agosto del 2013 in via Mater Dei a Perugia e per la famiglia troppe cose non tornano e fanno indagini, scoprendo che il ragazzo era stato vittima di pestaggi e minacce. Quanto alla droga, inoltre, era pulito da tempo, da quando si era disintossicato, tanto da ottenere il rinnovo della patente per un anno e il visto per l’Australia. Se non fosse stato “pulito” non avrebbe ottenuto né l’uno né l’altro.

Le indagini non avrebbero approfondito, inoltre, l’ipotesi della morte come conseguenza di altro reato, in questo caso lo spaccio di droga.

La famiglia punta l’indice su alcuni nomi di amici e conoscenti del giovane, mai sentiti dagli investigatori, ma che potrebbero dare delle risposte. Adesso il fascicolo passa sulla scrivania del procuratore Sottani.