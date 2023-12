Morte di Samuele De Paoli, ecco perché il giudice ha assolto la trans Patrizia: "Non voleva uccidere e si è difesa dal pestaggio"

È stata depositata la sentenza del Tribunale di Perugia che ha assolto Patrizia Pinheiro dall’accusa di omicidio preterintenzionale di Samuele De Paoli. Per il giudice l’imputata non avrebbe potuto sapere che afferrando per il collo la vittima, nel tentativo di difendersi dal pestaggio in atto, ne avrebbe indotto il decesso, stimolato dall’uso di stupefacenti e dallo stato d’animo della vittima stessa. Per il magistrato sussiste anche la giustificazione della legittima difesa.

La sentenza assolutoria ha suscitato molte polemiche, tanto che i familiari, assistiti dall’avvocato Marilena Mecchi, hanno presentato una richiesta di riapertura delle indagini per valutare nuovi elementi e indizi (tracce di altri dna, quindi di altre persone, ribadendo la presenza di complici nel depistaggio o cancellazione di lacune tracce) e le motivazioni faranno altrettanto.

“I ragionamenti del giudice, sia in punto di totale difetto dell’elemento psicologico del reato contestato, non potendo in alcun modo prevedere l’imputata che Samuele sarebbe morto a seguito di una compressione modesta del collo, e la ritenuta sussistenza della causa di giustificazione della difesa legittima (questa quantomeno sotto il profilo del ragionevole dubbio) sono, a nostro avviso, pienamente condivisibili e corrette sulla base del complesso probatorio emergente dagli atti. Attendiamo con serenità gli eventuali sviluppi del procedimento, consci dell’innocenza della Pinheiro, sempre nel rispetto del dolore della famiglia” ha affermato l’avvocato Francesco Gatti, difensore della trans.

Il giudice nelle motivazioni della sentenza scrive che “le conclusioni cui sono giunti i periti del giudice, sia in punto di accertamento delle cause del decesso del De Paoli che riguardo la cd. cinematica degli opponenti, risultano attendibili in quanto scientificamente fondate, intrinsecamente coerenti ed in sintonia con le altre acquisizioni probatorie in atti” e che “ se è vero, infatti, che senza la compressione del glomo carotideo della vittima ad opera di Patrizia il De Paoli, con altissimo grado di probabilità prossimo alla certezza, non sarebbe morto, è altresì pressoché certo che ugualmente l'exitus non si sarebbe verificato, pur in presenza della (invero modesta) stimolazione del giorno, in assenza della cornice delineata dalla iperstimolazione del sistema simpaticomirnetico indotta dall'intossicazione acuta da cocaina e dallo stress emozionale parimenti autoindotto dal De Paoli il quale, pacificamente, diede il via alla colluttazione con la violenta aggressione fisica perpetrata in danno della prevenuta”.

Per il magistrato è “indubbio, infatti, che la compressione del glomo carotideo della vittima da parte dell'imputata non abbia costituito un evento isolato ma si sia inserita, appunto, in una cornice, in un quadro di sovraesposizione del De Paoli rispetto ad eventi cardiovascolari acuti; tale sovraesposizione, autoindotta dalla vittima e certamente non nota all'imputata, era determinata dallo stato di intossicazione acuta da cocaina in cui versava il giovane al momento del decesso e la zona dei "recettori glomici", ivi compresa quella di ubicazione del giorno carotideo, altamente innervata, era proprio quella in cui, fisicamente, si verificava una significativa riduzione della soglia di rischio di innesco di fenomeni di fibrillazione cardiaca e nella quale andava a comprimere il pollice della mano destra di Patrizia nel corso della colluttazione”.

Il giudice, nel ripercorrere la vicenda precisa che è “stato accertato, sul punto, che, nel corso della colluttazione seguita alla violenta aggressione del De Paoli posta in essere ai danni di Patrizia, colpita ripetutamente al volto da numerosi pugni, quest'ultima, trovandosi sostanzialmente immobilizzata sotto al corpo dell'aggressore, tanto da riportare la frattura di ben quattro coste dell'emitorace sinistro, afferrava il collo del De Paoli; la compressione, come oggettivamente dimostrato dal dato_ istologico ben illustrato dai periti, era assolutamente modesta ma, ad onta di ciò, essa, nel quadro di iperstimolazione del sistema simpaticomímetico indotta dall'intossicazione acuta da cocaina, attivava sinergicamente il fenomeno aritmico e lo scompenso acuto di cuore che determinavano la morte subitanea del De Paoli”.

La trans era immobilizzata al di sotto del corpo del suo aggressore, come dimostra la “totale assenza di lesioni da difesa sul suo braccio sinistro (che certamente avrebbe usato per proteggere il volto) e dalle fratture costali riportate all'emitorace sinistro” e che “per divincolarsi da quello stato di costrizione e sottrarsi ai violenti pugni al volto scagliati dal De Paoli, Patrizia utilizzava l'unica mano che poteva muovere, quella destra, e con essa afferrava il collo dell'aggressore, andando a comprimere con il pollice una struttura di piccolissime dimensioni (5-7 millimetri) nella zona latero­cervicale di destra, mentre con le unghie delle restanti quattro dita graffiava la zona latero­cervicale di sinistra; tutto ciò avveniva non a seguito ma durante la colluttazione, con altissima probabilità esauritasi tutta all'interno dell'abitacolo dell'autovettura non essendo stata rinvenuta, al di fuori di essa, alcuna macchia di sangue, ed altrettanto verosimilmente durata poco tempo in considerazione della morte pressoché istantanea del De Paoli”.

Nella ricostruzione del giudice “ai pugni vibrati dal De Paoli, quali corpi contundenti potenzialmente letali, Patrizia, schiacciata sotto il corpo del ragazzo con quattro coste fratturate, si contrapponeva con una stretta al colle dell’aggressore con una sola mano nuda”, partecipando attivamente a quella serie di concause (alcol, droga e agitazione della vittima) che portava all’evento cardiaco mortale.

Nella lotta tra i due, però, il magistrato ha visto “una reazione difensiva della prevenuta rispetto all’offesa ricevuta dall’aggressore” come proporzionata, ritenendo sussistente quindi la legittima difesa senza eccesso colposo. “La complessa dinamica della colluttazione, come attendibilmente ricostruita dai periti, che vedeva certamente il De Paoli in posizione dominante sopra l’imputata in posizione soccombente sotto, vittima di una brutale aggressione posta in essere dal De Paoli medesimo – scrive il giudice nella sentenza – è tale da indurre, quantomeno, il ragionevole dubbio che Patrizia agì per legittima difesa”. Per questo “difettando l’elemento psicologico dell’omicidio preterintenzionale contestato, e comunque residuando un ragionevole dubbio circa la sussistenza della legittima difesa, l’imputata deve essere assolta dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato”.

Adesso la parte civile e la Procura generale (che aveva avocato il caso dopo una prima richiesta di archiviazione) si prepareranno all’appello.