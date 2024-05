Morte di Samuele De Paoli, a ottobre l'appello. Il pg Sottani: "Sentenza di assoluzione in contraddizione con le acquisizioni probatorie"

Patrizia Pinheiro Duarte avrebbe strangolato Samuele De Paoli. Lo sostiene Sergio Sottani, procuratore generale presso la Corte d’appello, nell’appello con il quale chiede la riforma della sentenza assolutoria emessa dal gup del Tribunale penale di Perugia.

Secondo il procuratore i due avrebbero litigato in auto e la trans Patrizia avrebbe stretto le mani al collo del giovane, comprimendogli il glomo carotideo e conducendo alla morte. Samuele De Paoli, secondo l’accusa che aveva avocato le indagini dopo una richiesta di archiviazione della Procura di Perugia, sarebbe morto all’interno dell’auto. Lo proverebbero dei buchi sui calzini, segno del trascinamento del corpo da parte di Patrizia Pinhiero Duarte nel fossato. Anche le ferite riportate nella colluttazione dai due, la distribuzione delle macchie di sangue all'interno dell'auto e la posizione dei sedili reclinati sarebbero, per la Procura generale, segno della colpevolezza della trans.

L’assoluzione emessa nel settembre del 2023 dal gup di Perugia, secondo la Procura generale, sarebbe stata emessa su elementi senza “supporto scientifico, incoerenti e in contraddizione con le acquisizioni probatorie”.

Secondo il gup sarebbe “stato accertato, sul punto, che, nel corso della colluttazione seguita alla violenta aggressione del De Paoli posta in essere ai danni di Patrizia, colpita ripetutamente al volto da numerosi pugni, quest'ultima, trovandosi sostanzialmente immobilizzata sotto al corpo dell'aggressore, tanto da riportare la frattura di ben quattro coste dell'emitorace sinistro, afferrava il collo del De Paoli; la compressione, come oggettivamente dimostrato dal dato istologico ben illustrato dai periti, era assolutamente modesta ma, ad onta di ciò, essa, nel quadro di iperstimolazione del sistema simpaticomímetico indotta dall'intossicazione acuta da cocaina, attivava sinergicamente il fenomeno aritmico e lo scompenso acuto di cuore che determinavano la morte subitanea del De Paoli”.

L’udienza in Corte d’appello è stata fissata per il 23 ottobre. I familiari del giovane si erano costituti parte civile tramite l’avvocato Marilena Mecchi, chiedendo di riaprire le indagini per valutare nuovi elementi e indizi come tracce di altri dna, quindi di altre persone, ribadendo la presenza di complici nel depistaggio o cancellazione di lacune tracce. L’imputata è difesa dall’avvocato Francesco Gatti.