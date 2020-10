Diciottenne umbra morta per overdose, si aggrava la posizione del fidanzato

Una volta spezzata a soli 18 anni. Li aveva appena compiuti Maria Chiaria, originaria di Amelia (Terni), quando una dose di eroina le ha tolto sogni, speranza, un futuro da vivere e progettare. La procura di Terni – pm Camilla Coraggio – sta ricostruendo minuto per minuto quella maledetta giornata in cui la ragazza, insieme al fidanzato 21enne, sono saliti su un treno alla stazione di Attigliano in direzione Roma per poi incontrare il pusher che avrebbe fornito l’eroina. Per inquadrare nel dettaglio l’area su cui concentrare le indagini saranno importanti gli accertamenti tecnici che saranno effettuati sui telefoni cellulari dei due giovani. E potrebbe essere rilevante cercare di capire se e quali celle telefoniche gli apparecchi abbiano agganciato.

Intanto però si aggrava la posizione del fidanzato e il fascicolo aperto dalla procura della Repubblica di Terni sulla morte di Maria Chiara è diventato più pesante. Dall’omissione di soccorso aggravata all’omicidio preterintenzionale. Con gli inquirenti che allargano il raggio delle indagini fino ad oltre i confini della provincia di Terni, per arrivare a dare un volto e un nome a chi, venerdì scorso, potrebbe avere ceduto l’eroina ai due ragazzi e che, se scoperto, dovrebbe rispondere dell’accusa di morte come conseguenza di altro reato. Per quest’ultima ipotesi di reato il fascicolo è aperto, al momento, a carico di ignoti. Importanti saranno anche i risultati dell’autopsia per far pienamente luce su una morte tanto prematura, quanto tragica e assurda.

