E' morta Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Tesei: "Sono sgomenta"

E' morta la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. La Governatrice, eletta a febbraio, aveva 51 anni. “È con grande sgomento che apprendo la notizia della scomparsa della presidente della regione Calabria, Jole Santelli. Soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, dal suo insediamento, avevamo avuto insieme agli altri governatori, intensi rapporti professionali”. E’ quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, profondamente colpita per la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

“Nella sua breve guida della Regione – ha aggiunto la presidente - aveva da subito dato segnali di una gestione determinata, mettendo a disposizione le sue esperienze politiche che nel tempo l’hanno vista anche sottosegretario di due ministeri. L’aver continuato a svolgere il suo ruolo politico, difendendo le esigenze della sua terra, e al tempo stesso l'aver affrontato in privato la sua battaglia personale contro la malattia, sono dimostrazione della forza della Presidente Santelli. Alla sua famiglia – conclude Tesei - vanno le più sentite e sincere condoglianze, e sincera vicinanza a tutta la comunità calabra”.

La nota della Regione Calabria: "Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, si è spenta serenamente questa notte nella sua casa di Cosenza".

Il ricordo di Raffaele Nevi (Forza Italia): "Una notizia veramente brutta. Stanotte ci ha lasciato Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria. Ho avuto l'opportunità di conoscerla in Parlamento, siamo stati colleghi per questo primo periodo di legislatura. Lei poi ha voluto dedicare tutte le sue energie alla sua terra. Ci lascia una grande donna che ha adempiuto al suo ruolo sempre con passione, determinazione e tenacia. Mi dispiace tantissimo. Un abbraccio e un pensiero alla sua famiglia. Ciao, Jole. Riposa in pace".

Matteo Salvini, leader della Lega, la ricorda così su Facebook: "Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l'Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità. Buon viaggio cara Jole".

Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, la ricorda così su Facebook: "Esprimo a nome di tutta la nostra comunità politica di Forza Italia Umbria le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza ai familiari e agli amici della Presidente Jole Santelli. Jole rappresentava per tutti noi un simbolo, di tenacia e lotta per l’Italia e per la sua terra. Tutti abbiamo gioito per la sua vittoria e tutti l'abbiamo sostenuta con determinazione nelle scelte come Presidente di regione in questi mesi. Era una donna coraggiosa e una grande combattente, il suo esempio non cessi mai di vivere. Ciao Jole, ci mancherai".

Il ricordo di Marco Squarta, presidente del consiglio regionale dell'Umbria: "Tutto il Consiglio Regionale dell’Umbria si stringe in un commosso abbraccio attorno alla governatrice della Calabria Jole Santelli, vinta dalla malattia più feroce a soli 51 anni. Donna buona, rigorosa e combattiva fino all’ultimo giorno. Un pensiero alla famiglia, agli amici, ai parenti e a tutti i cittadini calabresi".