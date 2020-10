E' morta Jole Santelli, presidente della Calabria. Romizi: "Donna coraggiosa e grande combattente, ci mancherai"

"Ciao Jole, ci mancherai". Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ricorda con un post su Facebook la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, morta a 51 anni: "Esprimo - scrive il primo cittadino - a nome di tutta la nostra comunità politica di Forza Italia Umbria le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza ai familiari e agli amici della Presidente Jole Santelli".

E ancora: "Jole rappresentava per tutti noi un simbolo, di tenacia e lotta per l’Italia e per la sua terra. Tutti abbiamo gioito per la sua vittoria e tutti l'abbiamo sostenuta con determinazione nelle scelte come Presidente di regione in questi mesi. Era una donna coraggiosa e una grande combattente, il suo esempio non cessi mai di vivere".