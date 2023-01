Morta per una doppia infezione in ospedale, il giudice dispone nuove indagini per Maria Elia

Maria Elia, 17 anni, è stata colpita da influenza suina e da un altro batterio. È morta in ospedale a Perugia a marzo del 2022. Il padre ha chiesto di poter conoscere le cause del decesso e il giudice per l’udienza preliminari ha disposto nuovi accertamenti specialistici sul caso, accogliendo l’istanza presentata dagli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, che assistono la famiglia.

La Procura della Repubblica di Perugia aveva aperto un fascicolo e fatto eseguire l’autopsia. Dai risultati dell’esame era emerso che Maria Elia sarebbe morta, dopo 36 ore di ricovero al Santa Maria della Misericordia, per una coinfezione, ovvero per la sovrapposizione di una pomonite intersiziale e un'infezione da staffilococco.

La giovane era stata ricoverata il 25 marzo, un venerdì, quando, dopo alcuni giorni di sintomi influenzali, aveva iniziato ad avere problemi respiratori. In poche ore, la sua situazione era precipitata, tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva, dove però era morta domenica. Negativa al tampone Covid, aveva evidenziato positività all'influenza di tipo A. All'influenza virale si sarebbe aggiunta un'infezione provocata da uno staffilococco aureo che ha resistito alle terapie somministrate alla giovane.

Il giudice per l’udienza preliminare, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione della Procura di Perugia, ha però deciso di non chiudere il procedimento “alla luce del contrasto che sussiste fra i vari consulenti di parte in merito all'utilizzo della procedura Ecmo”, cioè l'ossigenazione extracorporea.

Secondo il magistrato è necessario approfondire questo aspetto, con l'aiuto di specialisti delle malattie infettive e respiratorie, chiarendo il perché della mancata attivazione dello “strumento, pur presente nella struttura ospedaliera, al fine di verificare, alla luce della situazione pandemica da Covid ormai in fase di normalizzazione, se vi siano state carenze organizzative o se la situazione era tale da impedire oggettivamente l'utilizzo all'interno dell'ospedale di Perugia, necessitando invece il trasporto della paziente a Firenze, e se la richiesta all'altro ospedale sia stata fatta tempestivamente o meno”.

Gli avvocati della famiglia hanno espresso soddisfazione, chiarendo che il padre della giovane “senza accusare alcuno da subito ha semplicemente chiesto di conoscere quanto accaduto alla figlia Maria. Le indagini serviranno a fare chiarezza sulla prematura morte della ragazza e su eventuali responsabilità”.