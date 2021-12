Dramma della solitudine a Natale, da giorni non risponde: 60enne trovata morta in casa

Dramma della solitudine nei giorni di Natale. Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta in casa a Ponte San Giovanni.

La signora viveva sola in un appartamento di via Adriatica. Da giorni non si vedeva in giro per la frazione perugina e non rispondeva al telefono o al citofono di casa.

Ieri sono così intervenuti i Carabinieri, entrati in casa grazie all’ausilio dei Vigili del fuoco e hanno trovato il corpo della donna.

Sul posto anche personale sanitario dell’Azienda ospedaliera di Perugia che ha appurato il decesso per cause naturali.