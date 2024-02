Il cane morde una signora alla mano, addestratore citato a giudizio

“Mi scusi, ma quel cane è pericoloso, ha già aggredito altre persone” e viene morsa alla mano.

È successo nella provincia di Perugia ad una signora anziana che nel rientrare a casa ha visto un cane, conosciuto nella zona perché molto aggressivo, tenuto al guinzaglio da un uomo, che non era il proprietario, e senza museruola.

Così la donna si è avvicinata per dire al conduttore che doveva tenerlo più in sicurezza, visto che nei giardini pubblici ci sono bambini e altri animali d’affezione e che era già successo che il cane se la prendesse con altre persone. Il conduttore non faceva in tempo a dire che di mestiere fa l’istruttore di cani che l’animale mordeva la donna, che si era avvicinata troppo, alla mano.

La signora riportava lesioni serie, ma non gravi, che però portavano a una denuncia per lesioni e l’apertura di una pratica per infortunio con l’assicurazione.

Il conduttore, difeso dall’avvocato Alessandro Cicchi, del cane è stato citato a giudizio davanti al giudice di pace con l’accusa di lesioni personali, ma il procedimento previsto per la settimana prossima di chiuderà con il ritiro della querela a seguito di transazione.

L’assicurazione pagherà alla donna, assistita dall’avvocato Roberto Di Iorio, una parte del risarcimento in quanto l’animale non era condotto dal titolare dell’assicurazione o da un appartenente al nucleo familiare, mentre l’altra parte verrà pagata dall’addestratore che nel momento dell’aggressione era con l’animale.