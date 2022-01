La donna è stata raggiunta dai soccorritori e trasportata in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Soccorsi in azione sui Monti Sibillini. Il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria è intervenuto intorno alle 15 di domenica 23 gennaio per recuperare una scialpinista rimasta infortunata a una gamba a quota 2200 metri, sotto Punta Prato Pulito, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Monti Sibillini, soccorsi in azione: donna portata in elicottero in ospedale