Monteluce, i cittadini bonificano l'area verde di via del Giochetto

Un’operazione di senso civico da non sottovalutare, tenuto anche conto del periodo di vacanze e delle temperature. Un post ferragosto che 30 residenti di Monteluce hanno dedicato a riqualificare un’area verde del quartiere, nella vicinanza della chiesa parrocchiale, per restituire alla città quelle zone utili per ragazzi e famiglie. Un’operazione che ha permesso la bonifica di una fetta di territorio dove fino a qualche anno fa era attivo un impianto sportivo, il Tennis club di Monteluce.

Le operazioni di bonifica sono state sollecitare dal parroco Don Giordano, che ha organizzato più gruppi di lavoro per estirpare radici, potare alberi, raccogliere plastica e rendere vivibile il parco di via del Giochetto. Ora i parrocchiani intendono prima seguire nella operazione rilancio del quartiere, con una raccolta fondi tra i residenti per l’acquisto di attrezzature per la manutenzione, indispensabili per la raccolta rifiuti e potatura di cespugli ed alberi.