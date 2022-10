La Nuova Monteluce salvata, la Tesei conferma data cantieri e il trasferimento Casa Salute nell'incontro con i cittadini

Entro la fine del 2022 partiranno i primi due cantieri per la Nuova Monteluce - salvata dalla Giunta Tesei dopo il fallimento del vecchio fondo - e la Regione è pronta a trasferire un importante servizio sanitario: la nuova Casa della Salute per la quale la Regione si è detta disponibile, attraverso il Pnrr Salute, all’acquisizione di un immobile del comparto stesso. Tante importanti conferme che sono state ribadite dalla Presidente Tesei nel corso dell'incontrato questo pomeriggio a Palazzo con una rappresentanza del comitato “Vivere Monteluce” composta dal presidente Enrico Monsignori, il segretario Giuseppe Montone, la vicepresidente Patrizia Tosti, un incaricato dei commercianti Michele Bigerna e l’amministratore unico della clinica Porta Sole, Alberto Cucchia.

I componenti dell’associazione cittadina hanno ringraziato, nel corso del dialogo, la Presidente per il lavoro svolto sin qui e per aver creduto, anche nei momenti più complessi, alla possibilità di raggiungere l’obiettivo. Gli stessi hanno proposto, accogliendo la disponibilità della Presidente, l’organizzazione di un futuro incontro pubblico con tutti gli attori interessati al fine di portare a conoscenza e sensibilizzare la popolazione in merito al Piano e alle prospettive future del quartiere, punto strategico e nevralgico della città.