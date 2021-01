I poliziotti gli hanno trovato in tasca 19 grammi di marijuana e 70 euro in contanti

Fermato per strada per un controllo, arrestato ed espulso. Gli agenti della polizia di Perugia hanno controllato a Monteluce un cittadino nigeriano di 28 anni. I poliziotti gli hanno trovato in tasca 19 grammi di marijuana e 70 euro in contanti. Alcuni grammi di 'erba' erano nascosti anche nelle scarpe.

Il 28enne, con precedenti di polizia anche per resistenza a pubblico ufficiale ed irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato. Avviate le pratiche per la sua espulsione dall’Italia.