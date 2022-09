INVIATO CITTADINO Nato il Comitato “Vivere Monteluce”, per portare il Quartiere fuori dal tunnel: gli obiettivi e le speranze

Nato il Comitato “Vivere Monteluce”, per portare il Quartiere fuori dal tunnel. Per resistere ai colpi, durissimi, inferti al rione del Bosco Sacro, dall’esiziale trasferimento dello storico Ospedale Policlinico, insieme al fallimento dell’operazione Nuova Monteluce (di cui si cominciano a intravvedere timidi segnali di ripartenza). Durante l’estate, per volontà e su iniziativa di un nutrito gruppo di residenti e commercianti di Monteluce, Sant’Erminio e Santa Petronilla, è stato dunque costituito il Comitato di Quartiere.

Le sue finalità sono riconducibili al conseguimento di alcuni chiari obiettivi. In primis, quello di assecondare la nascita e la ripresa di una matura socialità. Col dichiarato proposito di rappresentare le istanze dei cittadini residenti. I quali intendono proporsi come soggetti di riferimento per tutte le realtà sociali ed associative già presenti e operanti sul territorio (Parrocchie, Associazione Bosco Sacro di Monteluce, Piedibus…).

Su tale percorso il Comitato intende proporre alle istituzioni (Comune, Provincia, Regione, Prefettura, Questura, Forze dell’Ordine) le iniziative finalizzate a migliorare la vita nel quartiere, principalmente declinata sui temi della sicurezza e del decoro urbano. I “costituenti” evidenziano la necessità di sensibilizzare le coscienze dei cittadini per sviluppare la crescita culturale e sociale e per una partecipazione propositiva alla vita istituzionale dell’ente comunale e della comunità nel suo insieme.

Strumenti elettivi del loro operare saranno l’organizzazione di momenti di partecipazione, aggregazione ed incontro con la popolazione del quartiere, per discutere problemi comuni e per coinvolgere la gente nei processi decisionali. Con quanto ne consegue. Il Comitato – che è stato formalmente registrato – ha eletto un direttivo nelle persone di Enrico Monsignori (Presidente), Patrizia Tosti (Vice–Presidente) Giuseppe Montone, (Segretario), Rosanna Marchianò (Tesoriere), Gianni Bellavita, Tiziana Casciari e Maria Cecilia Bimbi. Sinceri auguri di buon lavoro. Perché la comunità monteluciana recuperi forza e identità. Rinverdendo i tempi e le iniziative identitarie poeticamente descritte nella fondamentale opera poetica “Ballata fra due guerre”, vergata dalla penna sensibile del grande Carlo Vittorio Bianchi. Questo l’augurio che la Redazione di Perugia Today rivolge a Monteluce e alla città.