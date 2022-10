Ubriaco finisce con l'auto contro le vetture in sosta e poi se ne va barcollando per la strada, 62enne multato e denunciato

Un tasso alcolemico 7 volte superiore al consentito. In queste condizioni, secondo quanto ricostruito, al volante della sua auto ha centrato alcune vetture ferme a bordo strada e poi ha iniziato a vagare per la via, barcollando. Quando sono intervenuti gli agenti li ha minacciati e insultati. Per questo, oltre alla multa per la guida in stato di ebbrezza e i provvedimenti stabiliti dal codice della strada, un 62enne è stato denunciato. L’episodio si è verificato a Monteluce. Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti nel quartiere di Monteluce dove era stata segnalata la presenza di un uomo che, in seguito a un incidente, stava barcollando evidentemente ubriaco. All’arrivo degli agenti, il 62enne, infatti, sin da subito ha tenuto un comportamento poco collaborativo e aggressivo nei confronti degli operatori, minacciandoli e insultandoli.

Con l’ausilio della polizia locale, intervenuta per i rilievi dell’incidente stradale, è stato possibile sottoporre l’uomo alla prova alcoltest e verificare che aveva un tasso alcolemico 7 volte superiore al limite consentito. Da qui il duplice provvedimento nei suoi confronti.