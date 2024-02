Ladri in azione a Monteluce: il racconto dell'ultimo furto. Tentativi e strani soggetti segnalati da giorni

Ladri in azione nella zona di Monteluce, in particolare in via Eugubina. L'ultimo colpo e' stato messo a segno 40 ore fa, di sera, dopo che già nei giorni scorsi avevano colpito nella stessa zona. i malviventi hanno atteso che i proprietari uscissero di casa - probabilmente già da alcuni giorni monitoravano gli spostamenti - e hanno fatto irruzione forzando una finestra del piano inferiore, per poi avere il tempo di salire nei piani delle camere e mettere a soqquadro l'intero immobile, riuscendo a portare via molti gioielli. Per qualunque movimento sospetto e' possibile contattare la questura, dove è stata sporta denuncia.