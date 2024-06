Maltratta i genitori e li costringe a lasciare casa, venticinquenne in manette

I carabinieri della compagnia di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, residente a Montefalco, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe maltrattato i propri genitori sottoponendoli a sofferenze fisiche e morali in modo abituale, istaurando un sistema di sopraffazione fatto di violenze, minacce e vessazioni che avvilivano la personalità degli stessi. Le costanti violenze subite costringevano da un lato, il padre ad allontanarsi dall’abitazione familiare ogni volta che il figlio diventava particolarmente aggressivo per tornare solo dopo che lo stesso si era calmato. Dall’altro lato, la madre, a causa delle vessazioni continue, nel luglio 2023 se ne era andata di casa, continuando a tornare per preparare i pasti del figlio.

In particolare il ragazzo settimanalmente li minacciava di morte dicendo loro che l’avrebbe ammazzati e picchiati e in molteplici occasioni li avrebbe aggrediti con schiaffi e pugni tanto che in un episodio, il padre era andato in ospedale dove gli era stato riscontrato un trauma cranico. In ultimo, dopo aver inviato una serie di messaggi minatori, contenenti ingiurie e minacce di morte, avrebbe costretto i suoi genitori a chiudersi in casa e a richiedere l’intervento della forze dell’ordine che trovavano il ragazzo nei pressi della loro abitazione ancora intento a ribadire le proprie intenzioni minacciose.

Le dichiarazioni rese nell’immediatezza dai genitori e le successive denunce querele sporte hanno permesso di arrestare il 25enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il gip di Spoleto, rilevata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, l’attualità e la concretezza del pericolo e l’assenza di un domicilio idoneo dove poter scontare i domiciliari, ha disposto la custodia cautelare in carcere.