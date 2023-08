Monte Tezio, dopo il boom di turisti il Comune potenzia sicurezza dell'area e migliora la strada per raggiungere il Parco

“Non potevamo non intervenire sulla strada di Monte Tezio che è l’unica infrastruttura esistente che consente di raggiungere i numerosi punti di interesse presenti nel parco, molto frequentato sia dai turisti che dai cittadini per l’indiscusso pregio dell’area dal punto di vista ambientale". Lo ha affermato l'assessore Otello Numerini in Giunta regionale che ha presentato il progetto ribadendo che è indispensabile sia per garantire la massima sicurezza nell’utilizzo della strada da parte dell’utenza che per favorire l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso in caso di necessità (es. manutenzione, presidio, prevenzione e contrasto degli incendi).

L’intervento, che sarà a cura di Afor, prevede un investimento di 100mila euro ed è finalizzato alla riduzione del rischio del dissesto idrogeologico, garantendo quindi un miglioramento dello standard della funzionalità e della sicurezza per gli utenti che utilizzano la strada. Il tratto interessato dai lavori parte dal cancello e termina al margine più alto dell’area coperta da bosco, al limite dei pascoli.

Dal punto di vista tecnico, le opere previste consisteranno in: ripristino della transitabilità della strada mediante: taglio della vegetazione arbustiva che invade il tracciato e che ricopre i pozzetti ivi presenti, fresatura per eliminare piccoli e modesti affioramenti rocciosi, rimozione, rimodellamento e ripristino di sporadici e modesti smottamenti della scarpata; miglioramento del sistema di smaltimento e regimazione delle acque meteoriche superficiali mediante rimozione del materiale detritico che ostruisce le cunette stradali e i pozzetti; ripristino funzionalità idraulica degli attraversamenti esistenti; ricarico superficiale del manto stradale con pietrisco.