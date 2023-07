Bando per gestire un bar-ristorante in uno dei borghi più belli dell'Umbria; per 4 anni zero affitto

Il tuo sogno è quello di gestire un bar e un ristorante in uno dei borghi più belli dell'Umbria e d'Italia? Se sì c'è un bando imperdibile pubblicato dal Comune Monte Santa Maria Tiberina riservato ad aspiranti ristoratori. Il bando prevede all’affidamento in concessione del servizio di gestione delle attività di bar e ristorante nella struttura di proprietà comunale, situata in via San Pietro. L’intento è quello di acquisire altre manifestazioni di interesse per poi selezionare, tramite una procedura negoziata, l’operatore che si prenderà cura per un periodo di sei anni dell’intero posto.

Da considerare, per chi risponderà al bando, anche un altro elemento che rappresenta un’ottima base di partenza: il comune di Monte Santa Maria Tiberina si è recentemente guadagnato il primo posto per permanenza turistica straniera nella provincia di Perugia. Su questa scia l’intento principale dell’amministrazione è quello di fornire al borgo servizi turistici che supportino gli ambiziosi progetti già messi in atto. Tra i nuovi benefici, la principale novità riguarda il canone di concessione che sarà a costo zero per i primi quattro anni, mentre per il quinto e sesto sarà di 3 mila euro.

Il canone annuale dei primi quattro anni che il Comune di Monte Santa Maria Tiberina non incasserà è da intendersi quale contributo per gli investimenti che il concessionario dovrà effettuare sulle strutture affidate, per le migliorie o la manutenzione straordinaria dei beni affidati, nonché per l’acquisto di attrezzature.

“Desideriamo – spiega la sindaca Letizia Michelini - mantenere vivo, vivace e fruibile un luogo meraviglioso ed immerso nella natura. Il bando precedente ha suscitato la curiosità di vari imprenditori, con alcuni sopralluoghi. Purtroppo, per diverse ragioni le domande presentate non sono andate a buon fine. Così abbiamo deciso di rendere ancora più appetibile il progetto con ulteriori agevolazioni per aiutare gli investimenti”.

Il bando

Le imprese interessate ad essere invitate alla negoziazione devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 13 del 12 settembre all’interno della piattaforma telematica e-procurement Net4market, raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc?customEntryView=customHomeWidgetEntryView&idEnte=35 .