Maltempo in Umbria, in mezza la tormenta vanno in montagna e rimangono bloccati: salvati in tre

Volevano andare in montagna per godersi la nevicata di oggi pomeriggio ma alla fine sono rimasti bloccati sulla strada ghiacciata e innevata. E' successo oggi pomeriggio sul monte Cucco in località Val di Ranco (Sigillo) dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento per effettuare il salvataggio di tre persone che si trovavano nell'auto rimasta intrappolata nella nevicata. I vigili del fuoco hanno definito un intervento difficoltoso per un abbondante nevicata in quota che si è risolto mettendo in sicurezza l’autovettura e i suoi occupanti.