San Sisto, molesta clienti e titolari di due attività commerciali: denunciato e multato per ubriachezza molesta

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in viale San Sisto, per la presenza di un uomo che molestava i clienti di alcuni esercizi pubblici della zona.

I poliziotti hanno preso contatti con il titolare di un esercizio commerciale che ha raccontato di un uomo che poco prima, dopo averlo insultato, aveva infastidito e molestato i clienti. Dopo aver tentato di allontanarlo, il 43enne era ritornato davanti al suo locale e aveva continuato ad urlare e ad inveire, spaventando i figli minorenni per poi allontanarsi.

Gli agenti si sono messi alla ricerca dell’uomo che è stato trovato poco distante, seduto nei pressi di un altro esercizio commerciale.

Alla vista degli agenti, la titolare dell’attività ha riferito agli agenti che il 43enne, dopo essersi allontanato dal primo esercizio commerciale, si era recato davanti al suo negozio e, dopo averla osservata con insistenza, l’aveva minacciata e insultata. La donna, spaventata, si era quindi rifugiata dentro il locale.

Identificato come un cittadino italiano, classe 1978, con precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, ha mostrato, fin da subito, un atteggiamento poco collaborativo, rifiutando di fornire le proprie generalità.

Dopo essere stato sottoposto a controllo, il 43enne, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato ad insultare e minacciare anche gli operatori. Per questo motivo è stato accompagnato in Questura dove ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile.

Il 43enne è stato denunciato per i reati di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità ed è stato multato per ubriachezza molesta.