Respinta, infine, la tesi difensiva della incapacità di intendere e di volere dell’imputato a seguito di un incidente stradale in cui lo stesso era stato coinvolto. Secondo il perito incaricato dai giudici “la capacità dell’imputato, seppure grandemente scemata, non poteva ritenersi del tutto assente”.

Ad accorgersi che qualcosa non andava erano state la madre e lo zio della ragazzina, notando “negli ultimi mesi la ragazza preferiva non rimanere in casa da sola con il padre”.

Violenza sessuale e maltrattamenti. È l’accusa confermata in Corte d’appello per un padre accusato di avere “mediante violenza, minaccia e abuso di autorità genitoriale” costretto “la figlia minore a subire atti sessuali e maltratti l’altro figlio minore convivente schiaffeggiandolo spesso e offendendolo”.

"Non ero in me dopo l'incidente stradale": padre condannato per molestie sessuali sulla figlia