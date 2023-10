Violenza sessuale su una bambina e possesso di foto e video pedopornografici: braccialetto elettronico per un 33enne

I Carabinieri della Stazione di Magione hanno eseguito una misura cautelare personale degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico a carico di un 33enne, marchigiano, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto presunto responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minore e detenzione di materiale pedopornografico.

Il 33enne avrebbe molestato una bambina mentre lavorava come animatore in una struttura ricettiva a Magione, approfittando di una pausa lavorativa. La minore, che si trovava in vacanza con la propria famiglia, avrebbe riferito al padre quanto accaduto e sarebeb scattata subito la denuncia.

I Carabinieri hanno svolto accertamenti, acquisendo anche la cartella clinica della bambina, visita all'ospedale di Perugia e sequestrando il telefono cellulare dell'uomo e altro materiale ritenuto pertinente al reato. I successivi accertamenti tecnici sullo smartphone hanno permesso di recuperare un numero rilevante di immagini pedopornografiche.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia "ritenendo elevatissimo, attuale e concreto il pericolo di specifica reiterazione criminosa, avuto riguardo alla specifica modalità e circostanza dei fatti - connotati da inquietante spregiudicatezza e totale assenza di freni inibitori nel sottoporre ad atti sessuali minori in tenerissima età — ed alla negativa personalità dell'indagato, gravato da precedente specifico e da uno stato mentale patologico che lo rende del tutto arrendevole alla devianza sessuale pedofilia di cui è portatore' ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico".

L'ordinanza è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Magione e della Stazione dove risiede l'indagato.