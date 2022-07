Molestie sessuali e violenze fisiche sulla badante, anziano sotto processo

Un uomo di 79 anni, difeso dall’avvocato Fabio Antonioli, è accusato di violenza sessuale, stalking e lesioni nei confronti della donna che gli prestava assistenza.

L’uomo, secondo la Procura di Perugia, avrebbe “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso”, abusato della “relazione di prestazione d’opera che legava” la donna a lui, “posto in essere condotte reiterate consistite in minacce, vessazioni e molestie soprattutto di carattere sessuale (come ripetute avance, continui palpeggiamenti, esibizione delle proprie parti intime)” sino a produrre nella badante un “perdurante stato di ansia” e timore per la propria incolumità fisica.

L’imputato è anche accusato, infatti, di lesioni. Secondo la Procura avrebbe “cagionato lesioni personali dalle quali sono derivate sia una malattia nel corpo, consistita in abrasioni a spalla destra e polso destro, ecchimosi braccio destro, che una malattia nella mente con conseguente incapacità di occupazioni per 90 giorni”.

I fatti sono avvenuti a Perugia nel 2010, ma il processo è ancora fermo davanti al II Collegio del Tribunale penale perugino a causa di continui cambi nella composizione del collegio giudicante e rinvii per impedimenti e altre questioni.

La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Francesco Loreti.