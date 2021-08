Provocazioni, insulti e aggressioni, Torricella si ribella al residente molesto: "Clima di terrore"

La pace e la serenità di un piccolo centro che si affaccia sulle rive del lago Trasimeno sono disturbate da una presenza problematica che necessita di aiuto, ma anche di un chiaro segnale che molestie e disturbo non possono più essere tollerati.

L’ultimo episodio molesto, avvenuto nel fine settimana di Ferragosto, è stato anche il primo ad essere denunciato, aprendo una lunga serie di confessioni di eventi simili.

Accade che a Torricella alcuni amici di vecchia data decidano di ritrovarsi sul lungolago, con le rispettive famiglie, per una grigliata, un po’ di musica e quattro chiacchiere. Al termine della serata, mentre il gruppo di amici smonta tavolini, casse e raccoglie piatti e bottiglie, si avvicina una persona, residente a Torricella da un po’ di tempo e molto conosciuto per le sue intemperanze.

Nella denuncia presentata ai Carabinieri di Magione, viene riferito che questa persona avrebbe iniziato ad insultare le donne del gruppo, tirare calci ad oggetti e persone, fino ad arrivare a sputare ad uno degli appartenenti al gruppo.

Dopo questa denuncia in molti hanno raccontato di provocazioni, molestie, aggressioni da parte di questo soggetto. Episodi mai denunciati, ma che hanno prodotto paura e timore nel piccolo centro lacustre. Preoccupazioni che sono state anche riportare al sindaco di Magione. Tantissimi episodi di molestie che prendono di mira soprattutto le donne e le ragazzine. Oppure lanci di bottiglie di birra e cicche di sigarette, un cane di grossa taglia lasciato libero per strada, come per strada vengono lasciati rifiuti o un grande secchio in cui bruciare oggetti.

In poco tempo, dicono i residente della frazione, si è creata una tensione sociale che non è di un piccolo paese come Torricella, che desta molta preoccupazione.