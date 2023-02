"Ciao zia, mi servono dei consigli per del sesso appagante", ma è un molestatore: a processo

Si presenta come il nipote e molesta con telefonate continua una signora perugina chiedendo consigli sessuali.

Un uomo, difeso dall’avvocato Girogia Ricci, è finito sotto processo con l’accusa di molestie “perché per petulanza o altro biasimevole motivo” avrebbe recato disturbo alla donna, “contattandola ripetutamente in orari sia giornalieri che notturni” al cellulare e al telefono di casa, presentandosi come il nipote e “rappresentandole situazioni di natura sessuale nonché chiedendole consigli in merito”.

I fatti sono avvenuti a Perugia tra il marzo e l’aprile del 2021.