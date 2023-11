Perugia, zio sotto processo per molestie sulle nipotine

La nomina di un consulente medico e la valutazione di una situazione conflittuale all’interno della famiglia che avrebbe potuto portare alle accuse contro l’imputato.

Si è aperto con l’udienza predibattimentale, davanti al Collegio del Tribunale penale di Perugia, il processo per molestie sessuali sulle nipotine di 6 e 11 anni a carico di un 40enne, difeso dagli avvocati Luca Maori ed Eugenia Giglio.

La Procura di Perugia contesta all’imputato di avere molestato le due nipoti minori che erano ospiti in casa della nonna quando c’era anche lui. Altri episodi sarebbero avvenuti in auto o quando l’uomo andava a prenderle a scuola o al termine delle attività ricreative e sportive. Episodi che sarebbero avvenuti per undici anni, tra il 2008 e il 2019.

In una occasione, durante un soggiorno in un albergo, una delle nipoti avrebbe implorato lo zio di smettere di importunarla, chiudendosi in bagno e trascorrendo la notte lì.

I giudici hanno acquisito la lista dei testimoni, tra parenti, amici e conoscenti, l’incidente probatorio con l’audizione protetta delle due bambine e i risultati degli accertamenti svolti sul cellulare e sul tablet dell’imputato. Elementi che saranno oggetto di dibattimento tra le parti.

I genitori delle vittime si sono costituiti parte civile tramite l’avvocato Raffaela Fiorucci.