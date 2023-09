Perugia, zio accusato di molestie sulle nipotine di 6 e 11 anni

Molestie sessuali sulle nipotine di 6 e 11 anni. È l’accusa che ha portato davanti al collegio penale del Tribunale di Perugia un 40enne, difeso dagli avvocati Luca Maori ed Eugenia Giglio.

Le due minori, secondo l’accusa, sarebbero state molestate dallo zio di notte, quando erano ospiti in casa della nonna, oppure in auto, quando l’uomo andava a prenderle a scuola o alle attività ricreative e sportive.

Per l’accusa l’imputato tra il 2008 e il 2019, avrebbe molestato le nipotine in più occasioni. Una volta, dormendo in un albergo, una delle bimbe lo avrebbe implorato di smettere, dicendogli “zio, ma che fai, smetti” e chiudendosi “nel bagno della camera dell’hotel nel quale, impaurita, trascorse l’intera notte”.

I genitori delle vittime si sono costituiti parte civile tramite l’avvocato Raffaela Fiorucci.

In Tribunale sono stati chiamati diversi testimoni tra parenti, amici e conoscenti, mentre il racconto delle vittime è stato depositato dopo l’incidente probatorio. Accertamenti sono stati svolti anche sul cellulare e sul tablet dell’imputato alla ricerca di elementi di prova. L’uomo si dichiara innocente e respinge tutte le accuse.