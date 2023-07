Perugia, minaccia i clienti di un supermercato con una bottiglia rotta e una siringa: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un supermercato in via Settevalli dove era stato segnalato un uomo che molestava e minacciava i clienti.

L'uomo, uno straniero di 27 anni, visibilmente alterato, con precedenti di polizia e gravato da un avviso orale del questore, aveva iniziato a molestare i clienti del negozio, aveva poi infranto una bottiglia sul nastro delle casse mandandola in frantumi.

Gli agenti hanno poi sentito un cliente dell’esercizio commerciale, il quale ha riferito di essere stato avvicinato dal 27enne che gli aveva chiesto del denaro; al suo diniego, l’uomo era andato in escandescenza minacciando di colpirlo con una siringa.

I poliziotti a quel punto, dopo aver avvicinato l’uomo lo hanno identificato e sottoposto a perquisizione, verifica che ha avuto esito negativo.

Accompagnato presso gli uffici della Questura, al termine delle attività di rito, il ragazzo è stato denunciato per i reati di danneggiamento e minacce gravi; nei suoi confronti, inoltre, è scattata la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta in luogo pubblico.