Malamovida, molesta i clienti di un locale e li minaccia con una cintura in mano: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere un italiano di 34 anni, trovato in possesso di alcuni coltelli.

Il titolare di un locale ha chiamato la Polizia in quanto l'uomo stava molestando dei clienti. Agli operatori, ha riferito che il ragazzo, con in mano una cintura, stava minacciando alcuni ragazzi che si trovavano vicino al suo locale. In seguito, anche altri cittadini si erano lamentati del comportamento molesto del 33enne che è stato rintracciato poco distante, tra piazza Danti e piazza IV Novembre, dalle forze di Polizia.

L’uomo, privo di documenti, è stato sottoposto a controllo, esteso alla sua auto, che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno del portabagagli, gli agenti hanno trovato alcuni coltelli da cucina. Sentito in merito al possesso degli stessi, il 33enne ha dichiarato di detenerli per motivi di lavoro.

L’uomo è stato accompagnato in Questura, identificato e denunciato.